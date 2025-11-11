Sosta in centro a Verona, “spuntano” 65 nuovi posti per i residenti

Per la sosta in centro il Comune di Verona ottiene 65 posti riservati ai residenti nel nuovo parcheggio di vicolo Ognissanti.

L’accordo, inserito all’interno della convenzione stipulata con la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, prevede che 65 (di cui 3 per persone con disabilità) dei 102 posti auto complessivi siano destinati ai residenti della Prima Circoscrizione, con diritto di prelazione nel bando di assegnazione in locazione. I restanti 37 posti (di cui 1 per persone con disabilità) saranno dedicati a lavoratori della zona e agli utenti del Teatro Ristori nelle ore serali a fronte della corresponsione di un canone di locazione alla Fondazione Cariverona.

Il parcheggio è situato in un’area di 2.885 metri quadrati oggi inutilizzata e chiusa al pubblico che sarà completamente riqualificata: nuovi alberi, illuminazione a led, corsie di manovra ottimizzate e accessi regolati tramite badge. L’intervento, oltre a valorizzare una zona dismessa, nelle intenzioni di palazzo Barbieri “garantisce una risposta concreta all’esigenza di posti auto stabili per chi vive nel quartiere”.

Il parcheggio sarà accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni, e sarà attivato subito dopo il completamento delle opere e la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (Sca).