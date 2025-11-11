Giornata di piantumazione a Verona, con 120 nuovi alberi piantati dai bambini delle scuole nel parco di Santa Teresa.

Giornata di piantumazione a Verona, con 120 nuovi alberi piantati dai bambini nel parco di Santa Teresa. “Un parco più verde e una comunità più consapevole. Sono stati messi a dimora questa mattina 120 nuovi alberi nel parco di 15 mila metri quadrati del quartiere Santa Teresa, grazie alla collaborazione tra Comune di Verona, Legambiente Verona e Associazione Italiana degli Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS), che ha donato le piante”.



Lo fa sapere l’assessore Federico Benini, che prosegue: “La giornata ha coinvolto decine di bambine e bambini delle scuole veronesi, chiamati a partecipare attivamente alla piantumazione. Un gesto simbolico ma concreto, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela dell’ambiente e della cura del verde urbano”.



“Non ci siamo limitati a mettere a dimora nuove piante – spiega l’assessore Federico Benini – ma abbiamo voluto farlo insieme ai più piccoli, perché l’educazione ambientale è la radice su cui cresce una città più attenta, più vivibile e più verde. Ringrazio Legambiente Verona e l’associazione degli pneumologi per la preziosa collaborazione e per aver condiviso con noi questa visione”.

L’intervento rientra nel piano comunale di forestazione urbana e incremento del patrimonio arboreo cittadino, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, mitigare le isole di calore e valorizzare le aree verdi di quartiere.



