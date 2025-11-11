Incidente agricolo nelle campagne della Bassa veronese, un ferito grave a Zimella.

Incidente agricolo nel pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, nelle campagne della Bassa veronese: secondo le prime informazioni, l’incidente è accaduto intorno alle 16.15 a Zimella, in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione un agricoltore sarebbe stato travolto da un macchinario agganciato al trattore, mentre si trovava al lavoro nei campi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. L’agricoltore, ferito in modo serio, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto, per ricostruire quanto accaduto, presenti anche i carabinieri di Legnago.

++ notizia in aggiornamento ++