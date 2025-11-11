Legnago, lavori su ponte Principe Umberto: divieti e obblighi.

L’Ufficio Tecnico del comune di Legnago informa che a partire dalle 8.00 di lunedì 17 novembre 2025 e fino a termine lavori “sarà in vigore una modifica temporanea della circolazione stradale e della sosta sulle corsie del ponte Principe Umberto, con istituzione del senso alternato di marcia e/o divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi necessari all’esecuzione delle opere”.

La misura è necessaria per l’esecuzione di una manutenzione straordinaria alla condotta di distribuzione del gas naturale presente sul ponte Principe Umberto (in particolare, una condotta aerea, azzancata esternamente al ponte in attraversamento sul fiume Adige).

I lavori, fa sapere il comune di Legnago, saranno “della durata minima necessaria per l’esecuzione della manutenzione sopracitata, e le normali condizioni di circolazione saranno ripristinate il prima possibile”.