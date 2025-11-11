Polo commerciale, aree verdi e parcheggi: via libera della giunta a un nuovo intervento di riqualificazione a Verona Sud.

La giunta comunale ha dato il via libera a un nuovo intervento di riqualificazione a Verona Sud. Il progetto prevede la costruzione di una struttura a destinazione commerciale e terziaria, accompagnata da nuove aree pubbliche destinate a verde e parcheggi, oltre alla revisione della viabilità tra la rotonda dello svincolo di via Vigasio Nord e via F. Gioia.

L’intervento rientra nel Piano Urbanistico Attuativo “Scheda norma RA13-270” e interessa una superficie complessiva di circa 4 mila metri quadrati. Le opere fanno parte di un piano più ampio di rinnovamento dell’area, collegato anche ai lavori al casello autostradale di Verona Sud.

Il valore complessivo del progetto è stimato in circa 900mila euro, inseriti nel bilancio comunale 2025-2027. La ditta attuatrice contribuirà con circa 250mila euro come “contributo di sostenibilità”, già previsto negli accordi pubblico-privato.

Obiettivo dell’intervento, nelle intenzioni del comune di Verona, è quello di “rendere più moderna e funzionale una delle zone più strategiche della città, migliorando la viabilità e offrendo nuovi spazi commerciali e aree verdi a servizio dei cittadini”.