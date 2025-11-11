Nella “Vinous Top 100 Wines 2025” del critico Antonio Galloni c’è il Valpolicella Monte Lodoletta 2019, cantina Romano Dal Forno.

Verona ancora una volta protagonista nel panorama enologico internazionale, questa volta grazie al Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019 della cantina Romano Dal Forno, che conquista la posizione numero 57 nella prestigiosa “Vinous Top 100 Wines 2025”, la classifica stilata dal celebre magazine del critico Antonio Galloni, tra le più influenti del settore a livello mondiale.

Un risultato che conferma la forza e l’identità del vino veronese, capace di competere con i grandi nomi internazionali. Dal Forno, considerato uno dei maestri dell’Amarone e del Valpolicella, porta avanti da Cellore d’Illasi una filosofia produttiva che unisce rigore, passione e un’attenzione maniacale alla qualità delle uve.

“La classifica di Galloni — si legge su WineNews — nasce con l’obiettivo di catturare la diversità e il dinamismo del mondo del vino di oggi, e premia quelle etichette che rappresentano l’apice della qualità, del valore e dell’emozione”. Tra queste, dunque, anche il rosso di Verona, unico ambasciatore veneto in una graduatoria dominata da Toscana e Piemonte.

In vetta alla classifica, infatti, si piazza il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020 di Castello di Monsanto, seguito dal Syrah Graft 2024 sudafricano di Van Loggerenberg Wines e dal francese Brane-Cantenac 2020. L’Italia brilla con numerose etichette: dall’Etna Rosso San Lorenzo 2023 di Tenuta delle Terre Nere al Barbaresco Riserva Asili 2021 di Produttori del Barbaresco, fino ai grandi Brunello e Barolo che consolidano la supremazia della penisola nel mondo del vino.