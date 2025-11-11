Furto notturno ai danni di una gioielleria di Zevio.

Un furto da film, con tanto di vetrina sfondata in piena notte con l’auto: è successo la scorsa notte, quella tra lunedì 10 e martedì 11, ai danni della gioielleria Ferrari di Zevio. Ignoti, almeno nove persone secondo le prime ricostruzioni, usando un’auto, una Panda risultata rubata, come ariete hanno sfondato la vetrina della gioielleria, che si trova in piazza Santa Toscana a Zevio, per poi arraffare i preziosi e scappare con altre due auto.

Il tutto sarebbe durato una manciata di minuti, forse meno di una decina, con l’allarme della gioielleria che suonava, cosa che ha costretto i malviventi a fare il più presto possibile. Ingenti i danni, ancora da quantificare il bottino. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire agli autori del colpo, probabilmente preparato e pianificato da tempo.