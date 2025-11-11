Sci Clubbing va in scena a Verona: come diventare un “ballerino”

Verona, Sci Clubbing trasforma lo spettatore in un “ballerino con le cuffie”.

Verona è pronta a muoversi a ritmo di Sci Clubbing, l’azione performativa ideata dalla coreografa Chiara Frigo, in programma venerdì 14 e sabato 15 novembre negli spazi di Habitat 83 e Giardino Giusti. Due appuntamenti che portano in città il progetto Il Sesto Cerchio, parte della Cultural Olympiad di Milano Cortina 2026, dove arte e sport si incontrano per riscrivere il concetto di partecipazione.

Un’esperienza da vivere, non da guardare.

Sci Clubbing è una performance itinerante e partecipata: pubblico e performer si connettono attraverso musica, movimento e cuffie wireless. Ogni spettatore diventa parte dell’opera, esplorando insieme agli artisti le periferie urbane e i paesaggi montani legati alle Olimpiadi invernali.

Il progetto, curato da Nicoletta Scrivo con la consulenza drammaturgica di Riccardo de Torrebruna e la partecipazione di Sharing Training Verona, è pensato per tutte le età: bambini, adolescenti e adulti si muovono insieme in un percorso inclusivo e intergenerazionale.

Due appuntamenti.

Venerdì 14 novembre, ore 20:00 – Habitat 83. La performance dialogherà con la mostra Fuori dalle orbite di Giovanni Morbin, accompagnata da visite guidate alle 19:30 e alle 21:00 (a cura di Rosa Mantovani). A seguire, DJ set di Zubamy (Giacomo Ceschi). Prenotazione qui.

Sabato 15 novembre, ore 16:00 – Giardino Giusti. L’azione si sposta nel suggestivo salone di Appartamento Novecento, tra storia, natura e movimento condiviso. Prenotazione qui.

Il Sesto Cerchio: arte in cammino verso le Olimpiadi.

Il Sesto Cerchio è un vasto progetto artistico e culturale che accompagna il percorso verso Milano Cortina 2026, unendo la provincia di Sondrio e la città di Verona in una rete di performance, laboratori e incontri. Ideato da Zebra Impresa Sociale e Mitmacher, il programma celebra il dialogo tra arte, cultura e sport.

Il progetto Il Sesto Cerchio nasce in collaborazione con il Comune di Verona, il Comune di Sondrio, APF Valtellina e la Civica Scuola di Musica Danza e Teatro della Provincia di Sondrio, e si realizza con il contributo della Provincia di Sondrio, della Fondazione Cariverona e di AGSM-AIM. Fondamentale è anche la collaborazione con i partner di comunicazione: Valtellina Taste of Emotion, Visit Verona.it, Destination Verona & Garda Foundation e Pleiadi, che accompagnano e sostengono la diffusione del progetto.

Completano la rete di sinergie importanti realtà culturali e creative come Alice nella Città, Sharing Training Verona, Dance Well Verona, Rete Scuola e Territorio, Associazione Le Fate ETS, Centro Culturale 6 Maggio 1848, insieme agli spazi Habitat 83 e del Giardino Giusti.