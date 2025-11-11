Verona, torna la Festa della Verza Michelina 2025

Domenica di Sapori e Cultura a Verona: tutto pronto per Festa della Verza Michelina.

In piazza del Popolo a San Michele Extra a Verona, appuntamento con la “Festa della Verza Michelina e dei prodotti della nostra terra“. L’appuntamento è domenica 16 novembre, con un ricco programma di eventi che animeranno la piazza, promosso in collaborazione con Coldiretti Verona.

La manifestazione, pensata per celebrare le eccellenze agricole del territorio, si aprirà alle 10 con l’apertura degli stand di prodotti locali a km 0, offrendo al pubblico l’opportunità di acquistare e degustare direttamente dalle aziende. La mattinata sarà scandita da una serie di laboratori e seminari dedicati alla sostenibilità, alla tradizione e all’innovazione.

Laboratori e attività per tutti.

Laboratori di cucito creativo con stoffe dal mondo, guidati da Amélie Rabec e Patrizia di Filarte.

Laboratori sulla natura in collaborazione con l’Associazione Parco del Menago.

Stand di oggettistica e artigianato dell’Associazione Cuore e Ingegno.

Laboratori intergenerazionali a cura del Comitato dei genitori dell’IC Madonna di Campagna San Michele.

Seminari: focus su agricoltura, ambiente e sostenibilità.

Un momento di approfondimento sarà riservato ai seminari, moderati dal forestale Giovanni Bombieri, che toccheranno temi importanti per il territorio e l’ambiente.

Cristina Mosconi parlerà della storia del Cavolo Violaceo a San Michele, ovvero la Verza Michelina.

Alessandro Pezzo Legambiente illustrerà i progetti di Legambiente nel Comune di Verona.

Marco Ventimiglia (Scuola di Agraria Stefani-Bentegodi) sottolineerà l’importanza del microbioma del suolo.

Giovanni Bombieri presenterà il Bosco Didattico e il Giardino dei Giusti al Giarol Grande.

Catherine Dezio (Università di Padova) esporrà un progetto innovativo sugli studi delle TAV.

Francesco Donini Amia affronterà il tema del Cedro della Bra, storia e tutela di un antenato.

Renata Simonetto Liceo Copernico-Pasoli terrà un laboratorio per gli studenti sull’infopoint della sostenibilità.

La Festa si concluderà con il momento conviviale della degustazione a partire dalle ore 12:15, a cura del Gruppo Verza Michelina e del Gruppo Alpini San Michele, chiudendo l’evento alle 14.

La manifestazione vede la partecipazione e il sostegno di numerosi partner, tra cui Amia, WWF, Legambiente e associazioni locali.