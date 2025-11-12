Verona incorona i Maestri del Panettone a Villa Arvedi

La prima del concorso di Goloasi chiude a Villa Arvedi: ecco chi sono i maestri del panettone.

Verona capitale del panettone d’Élite: la prima edizione di Mastro Panettone d’Élite, ha incoronato i suoi vincitori sul territorio scaligero. Si tratta del concorso nazionale dedicato ai lievitati artigianali di altissima gamma organizzato da Goloasi. La cerimonia di premiazione è stata a Villa Arvedi a Grezzana, dopo una settimana che ha visto i finalisti sfidarsi in una formula inedita e all’insegna della trasparenza.

Il top.

A trionfare sono stati Riccardo Manduca di SoloManduca ad Aprilia (Latina) nella categoria Tradizionale e Michele Falcone della Pasticceria Falcone di Vieste (Foggia) nella categoria Cioccolato con impasto scuro.

“Mani in pasta”.

La novità assoluta di questa edizione, che ha aggiunto la dicitura d’Élite al brand, è stata la fase “Mani in pasta”. Per la prima volta in un concorso italiano, i finalisti hanno dovuto realizzare i propri panettoni dal vivo, dal 3 al 7 novembre, al laboratorio di Logiudice Forni ad Arcole in provincia di Verona. Sotto la supervisione di tre commissari, l’attenzione non è stata posta solo sul prodotto finito, ma anche sul metodo di lavoro, la pulizia e il rispetto dei tempi, assegnando un punteggio specifico per la manualità e il rigore artigianale.

Il fondatore di Goloasi e ideatore del concorso, Massimiliano Dell’Aera, ha sottolineato: «La prova “Mani in pasta” è la nostra risposta all’esigenza di trasparenza e di valorizzazione del mestiere artigiano».

La giuria.

La giuria, composta dai Maestri lievitisti Aniello Di Caprio, Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Gianluca Casadei, Oscar Pagani e Vincenzo Faiella, ha poi valutato i lievitati secondo i criteri classici di gusto, aroma, texture e qualità delle materie prime.

I pasticcieri sul podio.

Categoria Tradizionale: 1° Posto: Riccardo Manduca (SoloManduca, Aprilia – LT). 2° Posto: Roberto Moreschi (Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna – SO).

Categoria Cioccolato:1° Posto: Michele Falcone (Pasticceria Falcone, Vieste – FG). 2° Posto: Antonio Daloiso (Daloiso, Barletta – BT).