Scuole di Verona: 170 mila euro per rifare i tetti

Tetti a rischio, il Comune interviene su due scuole di Verona: In arrivo 170 mila euro per coperture e grondaie.

La Giunta comunale ha approvato due importanti lavori di rifacimento tetti di due scuole di Verona, per un investimento totale di 170 mila euro. Questi soldi saranno destinati alle coperture della scuola primaria Zorzi di Parona e della scuola dell’infanzia Madonna di Campagna.

L’obiettivo degli interventi è risolvere le criticità causate dall’usura che stanno provocando disagi agli studenti e al personale scolastico.

Primaria Zorzi di Parona: lavori per 90 mila euro.

Per la scuola primaria Zorzi, l’intervento è necessario a causa dello stato di deterioramento del manto di copertura, che sta provocando intense infiltrazioni all’interno dei locali.

I lavori, dal costo complessivo di 90 mila euro, prevedono: la rimozione e lo smaltimento del manto di copertura esistente. La pulizia del piano di posa e l’applicazione di un nuovo impermeabilizzante. La sostituzione dei canali di gronda e dei discendenti, con nuovi elementi in acciaio zincato, a causa delle rotture dovute all’età.

Infanzia Madonna di Campagna: sistemazione con 80 mila euro.

Analogamente, anche per la scuola dell’infanzia Madonna di Campagna è stata riscontrata la presenza di intense infiltrazioni d’acqua nei locali sottostanti. La causa è da ricondurre al manto di copertura in tegole, che risulta privo di uno strato impermeabilizzante sottostante.

L’intervento, con un costo complessivo di 80 mila euro, prevede la sistemazione del manto di copertura e la sostituzione dei canali di gronda, che risultano vecchi e notevolmente rovinati.