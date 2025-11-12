Lavagno, pioggia di fondi: 430mila euro per la sicurezza

Muro crollato e scuole in sicurezza: Lavagno, oltre 430mila euro di fondi per manutenzioni e decoro.

Il comune di Lavagno ha approvato una variazione di bilancio che, utilizzando l’avanzo libero, stanzia oltre 430 mila euro di fondi per una serie di manutenzioni. Questi riguarderanno la manutenzione straordinaria e la riqualificazione diffusa.

Gli interventi.

Digitalizzazione e Decoro. L’amministrazione ha previsto anche 46 mila euro per incarichi tecnici di riqualificazione di via Mazzacanà, via Piazza e dell’area attorno al Municipio, oltre a 13 mila euro per installare un nuovo sistema di controllo accessi all’ecocentro tramite Carta d’Identità Elettronica.

Parchi gioco riqualificati.

Stanziati circa 100 mila euro per l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature in quindici aree verdi distribuite tra San Pietro, San Briccio e Vago, restituendo “spazi più belli e sicuri a famiglie e bambini”.

Sicurezza edifici.

Circa 100 mila euro sono stati destinati al rifacimento completo del muro di sostegno della palazzina delle associazioni “Don Lorenzo Boso” a San Briccio, crollato di recente.

Scuole protette.

Sul fronte della sicurezza scolastica, sono stati allocati 10 mila euro per l’installazione di un impianto antincendio alla scuola primaria “Albertini” e ulteriori 7 mila euro per la sistemazione dell’impianto elettrico dell’istituto comprensivo.

Cimiteri e verde pubblico.

Verranno investiti 120 mila euro per lo spostamento di una tubazione nel cimitero di Vago e 43 mila euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri di San Pietro e San Briccio, danneggiati da un violento evento atmosferico nel luglio 2023. Inoltre, 12 mila euro saranno utilizzati per la piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli malati o pericolanti.