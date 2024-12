Raccolta fondi Alzheimer: stasera il concerto al Camploy

Raccolta fondi per l’Alzheimer: stasera il concerto al Teatro Camploy.

Per avviare una raccolta fondi per l’Alzheimer stasera venerdì 6 dicembre ci sarà un concerto al Teatro Camploy alle ore 20.45. L’Alzheimer e la demenza senile sono malattie che colpiscono soprattutto gli anziani, cambiando la vita delle persone malate e delle loro famiglie. Queste patologie richiedono cure speciali e servizi dedicati, e l’Associazione Alzheimer Verona lavora da quasi 30 anni per supportare chi vive con queste difficoltà.

Ma le attività dell’associazione, che aiutano centinaia di famiglie ogni giorno, hanno bisogno di fondi per andare avanti. L’obiettivo è raccogliere fondi per i Centri Sollievo dell’Associazione Alzheimer Verona, che accolgono ogni giorno persone con demenza e supportano le loro famiglie.

La musica sarà ancora una volta protagonista.

Il concerto, intitolato Ama e ridi, se amor risponde, presenterà le canzoni di Fabrizio De André, interpretate dal cantante Gilberto Lamacchi e accompagnato da cinque musicisti. Le canzoni di De André raccontano storie di persone fragili, spesso dimenticate, e offrono un messaggio di speranza e dignità.

Il concerto è co-organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Verona e patrocinato dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona, con il supporto fondamentale di partner come il Pastificio Rana e il Coordinamento Provinciale ANTEAS di Verona.

Il costo del biglietto è di 18 euro, e i biglietti sono disponibili alla sede dell’associazione in Piazza Santo Spirito 13 a Verona, online su Eventbrite, oppure in teatro la sera dell’evento, se ancora disponibili.

Durante l’evento, il presidente dell’Associazione Alzheimer Verona, Franco Guidoni, condividerà anche una toccante testimonianza sull’amore e il legame tra genitori e figli, anche quando la malattia è presente.