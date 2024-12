I dieci migliori panettoni al supermercato: due sono veronesi

I dieci migliori panettoni al supermercato: nella classifica due sono veronesi.

Altroconsumo ha analizzato alcuni panettoni venduti nei supermercati: tra i migliori dieci, due sono veronesi. I dolci della tradizione natalizia sono stati sottoposti a rigorosi test di laboratorio e degustazioni condotte da esperti e consumatori in diverse città italiane.

Sebbene il miglior panettone secondo Altroconsumo sia quello a marchio Coop, venduto a un prezzo competitivo di 6,19 euro al chilo, i marchi veronesi hanno mantenuto alto il nome della tradizione dolciaria del territorio con posizionamenti di rilievo e una vasta gamma di scelte.

Paluani: il sapore della tradizione veronese.

Al quarto posto della classifica troviamo Paluani, altro fiore all’occhiello della produzione dolciaria di Verona. Con un punteggio di 64 e un prezzo medio di 7,38 euro al chilo, il panettone Paluani è stato lodato per la qualità e il rispetto della ricetta classica. Paluani si distingue inoltre per la capacità di proporre varianti che rispondono alle nuove esigenze del mercato, come panettoni senza glutine, vegani o arricchiti con ingredienti innovativi.

Bauli: una storia d’amore con il Natale.

Impossibile parlare di panettoni senza citare Bauli, il marchio che ha fatto la storia del Natale italiano. Con un punteggio di 60 e un prezzo medio di 6,91 euro al chilo, il panettone classico Bauli si posiziona all’ottavo posto, mantenendo alta la bandiera della qualità a un prezzo accessibile. L’azienda veronese, famosa per il suo inconfondibile aroma di tradizione e genuinità, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un dolce natalizio dal sapore familiare.