Tragedia sul lavoro a Castel d’Azzano: precipita da un lucernario, muore 55enne

Incidente mortale sul lavoro a Castel d’Azzano.

Tragico incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 dicembre, a Castel d’Azzano, in via Rossini, nel capannone di un’azienda di logistica: intorno alle 12.30 una persona, un uomo di 55 anni, è precipitata da un lucernario, da un’altezza di circa 6 metri, finendo rovinosamente al suolo. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare nulla: troppo gravi le ferite causate dalla caduta. Presenti anche i carabinieri e personale Spisal, per accertare quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

(notizia in aggiornamento)