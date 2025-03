Primo giorno di cantiere a Veronetta, ecco com’è andata. Altamura: “Molti non rispettano la segnaletica”

Il bilancio del primo giorno di maxi cantiere a Veronetta.

Avvio del maxi cantiere di via XX Settembre a Veronetta, è tempo di un primo bilancio. I vertici delle società interessate, Amt3, V-Reti e Acque Veronesi, con l’assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici Tommaso Ferrari e il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura, hanno presidiato dalle prime ore dell’alba i flussi viabilistici in tempo reale dalla Centrale del Traffico della polizia locale in lungadige Galtarossa.

Nel frattempo è stato riaperto con anticipo rispetto al cronoprogramma il sottopasso verso il casello autostradale di Verona Sud. Rimangono ancora alcuni dettagli da sistemare, ma la viabilità completa è garantita per quando si terrà la prossima edizione di Vinitaly.

Ferrari: “Monitoraggio costante”.

“Stiamo procedendo a un monitoraggio costante – ha spiegato l’assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici, Tommaso Ferrari -. Da stamattina in orario di punta per l’ingresso in città, ma anche oggi pomeriggio, alla chiusura delle scuole, e in serata al rientro dei lavoratori verso le proprie abitazioni. E’ presto per fare bilanci: continueremo a valutare la situazione ed eventualmente procedere a migliorie e correttivi nelle prossime due settimane. Abbiamo già sperimentato questa situazione con il cantiere del sottopasso all’altezza di via Città di Nimes. Il sistema della mobilità privata e pubblica in questa zona non è ancora stabile”.

Altamura: “Molti non rispettano la segnaletica”.

“Stiamo monitorando attentamente – ha sottolineato il comandante della polizia locale Luigi Altamura – il funzionamento delle corsie preferenziali per aumentare la velocità commerciale del trasporto pubblico e gli attraversamenti pedonali. Dobbiamo tener conto delle migliaia di studenti tra le scuole superiori del centro città e l’università, che si trova nel cuore del quartiere di Veronetta. Oggi la loro presenza su alcuni attraversamenti pedonali, in particolare quello di via Torbido, all’altezza del Polo Zanotto, ha creato dei problemi“.

“Da domani – continua Altamura – sarà ‘governata’ dagli agenti per consentire l’attraversamento in sicurezza e il trasporto pubblico in orario. Tra le migliorie da segnalare la corsia sinistra da via Torbido verso il centro che poi svolta verso Porto San Pancrazio. E’ stata allungata di 300 metri. Questo ha permesso agli autobus di arrivare sulla curva di via Torbido, senza creare coda, e poi immettersi sulla corsia preferenziale verso il ponte Aleardi. Non si può non ricordare che la segnaletica stradale va rispettata anche senza la presenza degli agenti: in molti hanno attraversato Ponte Aleardi in divieto di transito ai veicoli privati. Non escludiamo di mettere una telecamera per sanzionare le numerose infrazioni”.

Il trasporto pubblico.

In merito al traffico pubblico locale, il sistema ha riservato una sorpresa: “Con le deviazioni, i ritardi medi degli autobus non sono aumentati e in alcuni casi anzi la tempistica si è ridotta”, ha raccontato il presidente di Atv Verona e Amt3, Giuseppe Mazza.

Durante la giornata è iniziata la cantierizzazione della prima tranche di lavori in via San Paolo e nel primo tratto di via XX Settembre. Il consulente di Amt3, Domenico Menna, ha spiegato come sia in corso il rilevamento di tutti i fabbricati interessati dal cantiere e lunedì, tempo permettendo, inizieranno gli scavi.