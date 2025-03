A Verona l’edizione numero 606 del Drappo Verde, la gara podistica più vecchia del mondo: la citò Dante nella Commedia.

Torna la gara podistica più antica e longeva del mondo, nata nel 1208 e citata da dante nella Divina Commedia. La 606esima edizione del Drappo Verde si terrà su un tracciato tutto in piano di 11,4 chilometri con partenza alle ore 10 da villa Vendri, con ingresso da via Pantheon a Santa Maria in Stelle.

Come da tradizione, nella stessa giornata si terrà anche La Sgambada de San Giuseppe su tre percorsi di 5,9, 10 e 16 chilometri, con partenze dalle 8 alle 10. Gli start e gli arrivi per tutte le tre le corse saranno dal cortile del Centro di appassimento delle uve delle Cantine di Verona. Entrambe le manifestazioni sono organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar e patrocinate dal Comune di Verona.

Informazioni, mappa illustrativa del percorso, modalità di iscrizione di associazioni e atleti e mappa dei parcheggi sul sito www.paliodeldrappoverde.it e www.mombocar.it.

“Una corsa storica – dichiara l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta –, citata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Che diventa così l’occasione di abbinare lo sporto alla storia e alla cultura di cui è ricco il nostro territorio”.

Presenti in conferenza stampa la presidente Alma Chiara Marinello del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar con Stefano Scevaroli e Alessandro Chiarini del Pastificio Avesani.