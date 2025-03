Lavori in via San Paolo, strada chiusa e divieto di sosta fino al primo aprile

Verona, chiude per lavori di Agsm-Aim via San Paolo.

Chiude per lavori via San Paolo a Verona: V-Reti, società del Gruppo Agsm Aim, informa che, a partire da domani, giovedì 6 marzo e fino al 1 aprile 2025, effettuerà un intervento di estensione delle rete elettrica in bassa e media tensione in via San Paolo, nel tratto compreso tra via dell’Artigliere e lungadige Porta Vittoria.

Via San Paolo sarà chiusa al traffico, con divieto di sosta su entrambi i lati nei tratti via via interessati dai lavori.

I lavori sono necessari al potenziamento dei servizi e al miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti e si inseriscono nel pacchetto di interventi che riguardano via XX Settembre.