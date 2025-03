Sottopasso di Verona sud, lavori finiti in anticipo: riapre una rampa

Riapre in anticipo una rampa del sottopasso di Verona sud: sul lato Genovesa i lavori riprenderanno dopo il Vinitaly.

Con circa una settimana di anticipo rispetto alle previsioni, si è conclusa la prima fase dei lavori di adeguamento del sottopasso di viale delle Nazioni, intervento necessario per realizzare la corsia del filobus.

A partire dal pomeriggio di giovedì 6 marzo, verrà riaperta la rampa che dal Casello di Verona Sud consente l’accesso al sottopasso di viale delle Nazioni. Rimarrà invece chiusa, fino alla fine del mese, la corsia in direzione Genovesa.

I lavori hanno riguardato la realizzazione del tracciato filoviario e della futura corsia preferenziale. Sul lato Genovesa, gli interventi riprenderanno dopo il Vinitaly, in occasione del quale saranno temporaneamente sospesi per garantire la piena accessibilità stradale nei giorni della fiera e durante l’allestimento. Una volta avviata, la seconda fase dei lavori avrà una durata di circa 15 giorni. Al cantiere per la filovia seguiranno quelli per la nuova configurazione del casello di Verona sud.