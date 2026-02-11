Presidio davanti al tribunale: “Verità e giustizia per Moussa Diarra”

Presidio per Moussa Diarra davanti al tribunale di Verona.

Domani, giovedì 12 febbraio, dalle 9 alle 13, ci sarà un presidio davanti all’ingresso del tribunale di Verona in occasione dell’udienza che dovrà esprimersi sulla richiesta di archiviazione del procedimento per l’omicidio di Moussa Diarra, avvenuto il 20 ottobre 2024.

A promuovere l’iniziativa sono il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra e la Comunità Maliana, che invitano cittadine e cittadini a partecipare per chiedere che venga fatta piena luce sulla vicenda. L’udienza rappresenta un passaggio decisivo: il giudice sarà chiamato a valutare la richiesta di chiudere il procedimento senza ulteriori sviluppi investigativi.

Secondo i promotori del presidio, il caso di Moussa Diarra non può essere considerato un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto nazionale che definiscono “repressivo e oppressivo”. “Verità e giustizia non solo per Moussa ma anche per le tante altre vittime di razzismo istituzionalizzato sono una necessità irrinunciabile”, si legge nella nota diffusa dagli organizzatori. Il presidio di giovedì vuole dunque essere non solo un momento di solidarietà, ma anche un’occasione di mobilitazione più ampia sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e della giustizia sociale.

Gli organizzatori sottolineano che la mobilitazione “è solo all’inizio” e rivolgono un appello alla cittadinanza affinché partecipi numerosa davanti al Tribunale. L’obiettivo dichiarato è mantenere alta l’attenzione pubblica sul caso e chiedere che si proceda con accertamenti approfonditi prima di qualsiasi eventuale archiviazione.