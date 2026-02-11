Concluso il cantiere, riapre il ponte sul canale Camuzzoni all’altezza di via Pigafetta a Verona.

È stato concluso il cantiere sul ponte sul canale Camuzzoni all’altezza di via Pigafetta a Verona. L’intervento, secondo palazzo Barbieri, “restituisce alla città un’infrastruttura completamente riqualificata, più sicura e coerente con l’aspetto originario della ciclopedonale”. A completamento dei lavori su via Pigafetta, sono state installate nuove fioriere per rendere il percorso ancora più accogliente e gradevole.



“Stiamo lavorando per restituire alla città ponti sicuri, curati e coerenti con il contesto urbano – dichiara l’assessore Federico Benini -. Continuiamo con determinazione nel programma di manutenzioni diffuse per garantire infrastrutture all’altezza di Verona”.



Il ponte si presenta ora con una struttura più solida, con montanti ravvicinati per impedire arrampicate o passaggi pericolosi, più alta rispetto alla precedente e dotata di una nuova base in cemento armato. Particolare attenzione è stata riservata anche alle finiture, in modo da mantenere coerenza estetica con l’impianto originario dell’opera.



L’intervento ha riguardato anche il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi, che saranno asfaltati non appena le temperature consentiranno una posa ottimale del manto. Contestualmente sono stati restaurati i quattro elementi in marmo collocati alle estremità del ponte, restituendo decoro e valorizzando i dettagli architettonici esistenti.

Proseguono, nel frattempo, anche gli interventi di riqualificazione sui ponti di via Doria e via San Marco, nell’ambito di un piano più ampio di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture cittadine.