Attivato il Soccorso alpino di Verona per soccorrere un uomo scivolato e infortunatosi nei boschi intorno a Badia Calavena.

Questa mattina, mercoledì 11 febbraio, verso le 11.30 il Soccorso alpino di Verona è stato attivato dalla Centrale del 118, per intervenire in aiuto di un uomo, che si era fatto male dopo essere caduto nei boschi di Badia Calavena. A dare l’allarme la moglie, alla quale il marito aveva detto di essere ferito e di necessitare dell’ambulanza, senza poi però essere più raggiungibile al telefono.

Una squadra del Soccorso alpino, che stava partecipando a un addestramento, è subito partita, mentre anche i vigili del fuoco si portavano sul luogo indicato. L’uomo, di cui non sono al momento note le generalità, si era incamminato assieme al suo cane per una passeggiata da via Canovi. Prendendo un sentiero lungo la strada forestale, era poi scivolato finendo di lato sulla scarpata e riportando la sospetta frattura del femore.

Raggiunto dai soccorritori, all’uomo sono state poi prestate le prime cure da parte dell’equipe medica dell’elicottero di Verona emergenza, sbarcata nelle vicinanze assieme al tecnico di elisoccorso. Immobilizzata la gamba, l’infortunato è stato imbarellato e trasportato con il supporto dei vigili per un centinaio di metri fino alla strada. Caricato in ambulanza è stato quindi condotto alla piazzola e trasferito sull’eliambulanza.