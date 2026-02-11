San Bonifacio, un 44enne e un 32enne arrestati per furto: avevano rubato 250 euro di generi alimentari in un supermercato.

Nel pomeriggio del 10 febbraio a San Bonifacio i carabinieri hanno arrestato due soggetti marocchini, un 44enne e un 32enne, già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 13 il dipendente di un noto supermercato della zona, in via Padovana, aveva segnalato al 112 la presenza di un soggetto che stava rubando generi alimentari, e che entrava e usciva con fare sospetto, probabilmente consegnando quanto rubato a un complice che lo attendeva al di fuori del supermarket.

Il tentativo di fuga.

Pochi istanti dopo, all’arrivo delle pattuglie, l’addetto del punto vendita indicava che i due soggetti si stavano allontanando a bordo di un’autovettura Ford Fiesta a forte velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente dell’autovettura accelerava nel tentativo di sottrarsi al controllo, non ottemperando all’alt intimato dai militari; questi ultimi, invertito il senso di marcia e chiesto alla Centrale operativa di coordinare le altre pattuglie in quel momento presenti, si sono quindi immediatamente posti all’inseguimento dell’auto che, dopo pochi minuti e nel giro di 10 chilometri, veniva abbandonata, e i soggetti tentavano la fuga a piedi, venendo però immediatamente bloccati dai militari.

I prodotti alimentari recuperati, per un valore commerciale complessivo di 250 euro, sono stati restituiti all’avente diritto. Pertanto i due soggetti, informata la Procura della Repubblica di Verona, sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio. Il giudice del tribunale scaligero, all’esito del rito direttissimo, convalidava l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza ad aprile 2026, applicando la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria settimanalmente per 44enne, mentre per il 32enne veniva disposto un decreto di espulsione dal territorio nazionale.