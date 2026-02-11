Valeggio sul Mincio capitale degli innamorati: il programma di Lago di Garda in Love.
Il weekend di San Valentino si preannuncia speciale a Valeggio sul Mincio, grazie alla rassegna “Lago di Garda in Love”. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il borgo si vestirà di rosso per celebrare l’unione tra tradizioni locali, arte e l’eccellenza vinicola del territorio.
Il programma del weekend: Carnevale e romanticismo.
Il divertimento inizia nel pomeriggio di sabato 14 febbraio con il CarneValès, la sfilata che animerà piazza Carlo Alberto a partire dalle ore 15:30. Ma l’amore a Valeggio passa anche attraverso il gusto: le cantine locali propongono esperienze sensoriali dedicate alle coppie, come la “Happy Valentine Experience” alla Cantina Seiterre e il “San Valentino Rosé” alla Cantina Le Muraglie.
La domenica sarà dedicata alla scoperta e alla cultura.
Mercatino “Valeggio sul Mincio in Love”: Dalle ore 9:00 alle 17:00, il centro storico ospiterà bancarelle a tema.
Esposizione artistica “Art & Love”: Nella suggestiva cornice di Borghetto, le opere d’arte celebreranno il sentimento universale dell’amore.
Teatro e Spettacolo: Il weekend si chiuderà in bellezza alle ore 17:00 presso il Teatro Smeraldo con la messa in scena di “Valesart – L’amore va in scena”.