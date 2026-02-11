Olimpiadi della Natura: al parco Natura Viva il carnevale dei record sportivi degli “Animali Superstar”.

Mentre il mondo intero tiene gli occhi incollati sulle piste di Milano-Cortina, al Parco Natura Viva è tutto pronto per le Olimpiadi della Natura di Carnevale. Dal 14 febbraio, la sfida epica: al via il Carnevale Magico, l’Olimpiade della Natura dove i campioni non portano tute tecniche, ma pellicce, squame e piume!

Pronti, partenza… Ghepardo.

Dimenticate i classici coriandoli: quest’anno si scende in campo. Il cuore dell’evento è un percorso ludico-sportivo che farà sentire grandi e piccini come veri atleti della biodiversità. Avete mai provato a battere un ghepardo in velocità o a restare in equilibrio come un bradipo? Tra la Pista del Ghepardo e la Staffetta delle Formiche, la sfida è aperta. È l’occasione perfetta per scoprire che, quando si parla di “prestazioni da urlo”, l’evoluzione ha vinto la medaglia d’oro millenni fa.

E se l’azione non vi basta, ci pensano i Carnival Special Talk e il Carnival Enrichment a portarvi dietro le quinte del Parco: potrete persino aiutare i keeper a preparare speciali “regali” a tema carnevalesco per gli animali, scoprendo come il gioco sia fondamentale per il loro benessere.

Storie da “Superstar”.

Se pensate che gli animali siano solo istinto, preparatevi a cambiare idea. Sabato 15 febbraio (ore 15:00, Adventure Camp), la psicobiologa Caterina Spiezio presenterà il libro Animali Superstar. Dimenticate le favole: qui si parla di venti storie vere, tra scoperte scientifiche e imprese incredibili. Sarà come incontrare le celebrità di Hollywood, ma molto più pelose e, decisamente, più interessanti.

Bolle, Maschere e Superpoteri.

Ma Carnevale resta pur sempre Carnevale. Tra una sfida olimpica e l’altra, il parco si popolerà di creature fantastiche con il Cosplayer Walking-Through. E per chi vuole mimetizzarsi (o semplicemente trasformarsi nel proprio predatore preferito), c’è il Carnival Face Painting.

A chiudere il cerchio della magia ci pensano i cerchi dell’Hula Hop Show, un tributo acrobatico agli anelli olimpici, e l’incanto del Bubble Show, dove bolle giganti fluttuano come meduse nell’aria.