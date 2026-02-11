Vinitaly and the City approda nel cuore della Valpolicella “slow”

Il lato “slow” di Vinitaly and the City: tutto pronto per sorseggare tra i vigneti della Valpolicella.

Valpolicella “slow”: per imparare ad ascoltare e vivere il vino ci pensa Vinitaly and the City, il fuori salone più atteso dagli amanti del buon bere. In aprile prende vita “Esperienze in Cantina”, un format nato dalla collaborazione con la Strada del Vino Valpolicella per portare gli appassionati direttamente dove la magia accade.

Destinazione Villa San Pietro: dove il tempo si ferma.

L’appuntamento è a Villa San Pietro Winery, a San Pietro in Cariano. Non solo una azienda agricola, ma un luogo dove il dialogo tra la tradizione rurale e una visione contemporanea è di casa.

Due percorsi, infinite sfumature.

No alle degustazioni frettolose. Villa San Pietro propone due esplorazioni nel carattere del territorio, pensate per chi vuole davvero “capire” cosa ha nel bicchiere.

24 Aprile (ore 18:30) – “La Valpolicella a sorsi”: viaggio guidato attraverso le espressioni più autentiche ed eleganti dei vigneti di proprietà.

30 Aprile (ore 18:30) – “Valpolicella Taste Lab”: laboratorio del gusto per esplorare sfumature e interpretazioni inedite in un contesto intimo.