Rapina a mano armata ai danni di una gioielleria del centro commercale Grand’Affi, banditi in fuga.

Attimi di terrore nella serata di oggi, mercoledì 11 febbraio, al centro commerciale Grand’Affi: tre o quattro persone, non è ancora chiaro il numero preciso, armate e mascherate hanno messo a segno una rapina ai danni della gioielleria del centro commerciale.

Secondo il racconto dei presenti, i banditi sono entrati intorno alle 20 mitra in pugno, e tra il panico generale hanno sparato alcuni colpi in aria, primi di sfondare le vetrine, arraffare i gioielli e scappare prendendo in ostaggio una commessa della gioielleria. Raggiunta l’auto preparata per la fuga, hanno lasciato libera la commessa e sono fuggiti lungo la superstrada.

++ notizia in aggiornamento ++