A Verona il premio internazionale Maria Callas lo vince una celebre soprano.

Vincitrice della decima edizione del premio internazionale Maria Callas, il soprano di fama internazionale Giovanna Casolla. Quest’anno il premio si arricchisce di due riconoscimenti: il “premio Circolo storico Tullio Serafin” e il “premio internazionale Giovanni Zenatello”, grazie alla partnership con la famiglia Zenatello.

Venerdì 2 agosto alle ore 17.30 nella sala Casarini del Due Torri Hotel di Verona sarà il celebre soprano Giovanna Casolla a ricevere il premio internazionale Maria Callas 2024. Si tratta della preziosa scultura bronzea, realizzata in esclusiva per il festival dall’artista Albano Poli, recentemente scomparso, le cui opere sono presenti in tutto mondo.

Il festival, guidato e promosso dal maestro Nicola Guerini, negli anni ha ospitato artisti e studiosi del panorama internazionale e celebra quest’anno l’edizione numero dieci con l’hashtag #veronacallas100. Questo è dedicato alle celebrazioni per il centenario della nascita della “Divina”, inaugurate lo scorso 2 dicembre.

Novità 2024 è che il festival affianca al premio due nuovi riconoscimenti: il Premio Circolo storico Tullio Serafin, istituito per l’occasione dall’omonimo sodalizio e il premio Internazionale Giovanni Zenatello, un’opera in ottone realizzata dall’orafo Pino Antoniazzi in partnership con la famiglia Zenatello.

Il pomeriggio è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro la tradizionale degustazione di quattro eccellenze del gusto: la torta “Divina” di Miozzi pasticcerie. l’Azienda Agricola Monica Vaccarella Donna EmmeVenetoValpolicella DOP. FontanaBio di Erica Fontana e il vino Tommasi Family Estates.

L’evento si svolge in collaborazione con Fondazione Giorgio Zanotto, con il patrocinio di Fondazione Arena di Verona, di Confcommercio e del Comune di Verona.

La Storia del Festival Internazionale Maria Callas.

Il festival internazionale Maria Callas nasce a Verona il 2 dicembre 2013 per il 90° anniversario della nascita della grande soprano. Con il motto che da subito lo caratterizza, Happy Birthday Maria Callas! Nascita di un mito, celebra due date significative. Il 2 dicembre, giorno della nascita dell’artista e il 2 agosto, data del suo debutto areniano nel 1947 all’Arena di Verona ne La Gioconda di Amilcare Ponchielli.

I vincitori delle edizioni precedenti.

2014: regista Franco Zeffirelli, insignito del titolo di Presidente Onorario del Festival.

2015: soprano Maria Chiara.

2016: baritono Rolando Panerai.

2017: tenore Gianfranco Cecchele.

2018: baritono Renato Bruson.

2019: soprano Raina Kabaivanska.

2021: basso Michele Pertusi.

2022: baritono Leo Nucci.

2023: tenore Nicola Martinucci.