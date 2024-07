La nuova palestra di Valeggio sarà pronta nel 2025: il progetto

La nuova palestra di Valeggio sul Mincio sarà pronta nei primi mesi del 2025: il progetto.

La nuova palestra di Valeggio sul Mincio sarà pronta nei primi mesi del 2025: al sopralluogo c’era il presidente della Provincia, Flavio Pasini. Accompagnato dai tecnici del servizio edilizia scolastica del palazzo Scaligero, ha visitato i cantieri della nuova palestra dell’istituto Carnacina a Valeggio. Erano presenti anche il sindaco Alessandro Gardoni e il dirigente scolastico Eugenio Campara.

La ditta affidataria dei lavori, la Caldana Costruzioni, ha terminato in questi giorni la posa della struttura prefabbricata in cemento armato. Nelle prossime settimane verrà realizzata la copertura costituita da pannelli isolanti con un rivestimento fonoassorbente e una finitura esterna con una membrana resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Il cronoprogramma prevede che le lavorazioni continuino con la posa degli infissi, degli impianti e della pavimentazione. Il progetto, inoltre, contempla la riqualificazione dell’area verde esterna al nuovo edificio, con camminamenti e piantumazioni. La palestra, sostenuta con 1,4 milioni di contributi del Pnrr, ha un costo complessivo di 2,3 milioni.

In queste settimane la Provincia sta effettuando delle verifiche all’interno dell’istituto Carnacina dove lo scorso anno la grandine aveva danneggiato la copertura, provocando infiltrazioni nelle aule. I lavori di sostituzione della guaina sul tetto sono terminati, mentre procedono i sopralluoghi interni per individuare e riparare i danni ai controsoffitti dovuti all’acqua e controllare l’efficacia dell’impermeabilizzazione.

Una seconda palestra, sempre sostenuta in parte da fondi Pnrr (1,76 milioni su 2,7 di spesa), è in fase di realizzazione nell’area dell’istituto Stefani-Bentegodi a Caldiero. Nelle scorse settimane sono state realizzate le fondazioni dell’edificio e, in questi giorni, sono stati avviati i cantieri per le pareti perimetrali.

La fine lavori per le due nuove strutture sportive di Valeggio e Caldiero è prevista per i primi mesi del prossimo anno.