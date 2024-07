Schianto frontale tra auto e camion a Monteforte, tre giovani feriti: cosa è successo

Violento incidente tra un’auto e un camion questo pomeriggio intorno alle 17 a Monteforte D’Alpone, in via San Rocco.



Un autovettura con a bordo tre giovani tra i 20 e i 25 anni, è finita fuori strada dopo essersi scontrata frontalmente con un autoarticolato. Incastrato tra le lamiere l’autista della vettura, feriti i due passeggeri di cui uno sbalzato fuori dal mezzo, illeso l’autista del bilico, strada completamente chiusa al traffico.



I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un autopompa e 5 uomini, hanno lavorato per liberare, con divaricatori e cesoie idrauliche, l’autista dell’autovettura per poi affidarlo alle cure dei sanitari, sul posto con due ambulanze e l’elicottero del 118, che dopo averli stabilizzati ha provveduto al ricovero di tutti e tre i feriti preso gli ospedali di Verona, borgo Trento, e San Bonifacio. Successivamente i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante, che a causa dello scontro perdeva carburante dal serbatoio, e l’autovettura.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 19.00 mentre sono ancora in atto le operazioni di rimozione dei mezzi e ripristino della viabilità. Sul posto, per le indagini sulla dinamica, i carabinieri di San Bonifacio.