Pradaval, ponte Catena, castello di Montorio: pronti 58 nuovi lampioni

Sono 58 i nuovi lampioni destinati ad alcune zone di Verona: da ponte Catena ai giardini di Pradaval, fino al castello di Montorio.

Dal castello di Montorio a ponte Catena, al giardino di Pradaval: il Comune di Verona estende la rete di illuminazione pubblica in alcune aree del territorio, con la posa di 58 lampioni. Sarà interessato anche il Castello di Montorio.



“Rispondiamo alle esigenze e ad alcune criticità segnalate – afferma l’assessore alle Utenze e provveditorato, Michele Bertucco – dalla cittadinanza, dalle circoscrizioni, dalla Direzione strade giardini arredo urbano e dalla polizia locale. Alcune di queste problematiche sono legate alla necessità di maggiore sicurezza. Ma anche alla volontà di rendere più percorribili ai pedoni le strade. Ad esempio, illumineremo il castello di Montorio rendendolo maggiormente fruibile anche nelle ore serali”.



Sarà Agsm Aim Smart Solutions a effettuare l’installazione in posa di 58 lampioni, per un intervento di spesa a carico del Comune di 116mila euro. Oltre al castello di Montorio, cui sono destinati 10 punti luce, alla nuova area parcheggio Carlo Alberto Dalla Chiesa in quarta Circoscrizione, al confine tra Santa Lucia e Golosine, ne andranno altri quattro. Saranno maggiormente illuminati anche il giardino di piazza Pradaval, con tre lampioni e ponte Catena, in terza Circoscrizione. Gli interventi sono rivolti anche ad altre zone dei quartieri della città, incluse alcune aree cani.