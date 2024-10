Autocisterna perde 500 litri di gasolio in tangenziale, incidenti e code: “Evitare il transito”

Un’autocisterna esce di strada in tangenziale a Bussolengo e perde 500 litri di gasolio, provocando incidenti e code.

Autocisterna esce di strada e perde 500 litri di gasolio. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre, in tangenziale 62, tra Bussolengo e Villafranca, in direzione aeroporto Catullo. Il gasolio perso dall’autocisterna è finito sulla sede stradale per 2 chilometri e mezzo, causando non pochi problemi agli automobilisti di passaggio, e anche qualche incidente fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sono cinque le auto che hanno perso il controllo slittando sull’asfalto pieno di gasolio. Rallentamenti e code si registrano lungo la tangenziale 62 della Cisa e sulle strade circostanti, da Bussolengo a Sommacampagna, fino alla statale 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale e alla polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)