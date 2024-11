Pista ciclabile tra Santa Lucia e Golosine: “Il Comune acquisisca l’area”

Il consiglio comunale di Verona approva una mozione che impegna la giunta ad acquisire da Rfi l’area della ciclabile Santa Lucia Golosine.

Il consiglio comunale di Verona ha approvato la mozione, primo firmatario Francesco Casella, che impegna la giunta ad acquisire da Reti Ferroviarie Italiane il sedime della pista ciclo-pedonale “La vecchia ferrovia” tra Santa Lucia e Golosine.

Realizzata durante l’amministrazione Zanotto, la pista ciclabile rappresenta uno dei gioielli della Quarta Circoscrizione. Il terreno è di proprietà di Reti Ferroviarie Italiane (RFI) che l’ha concesso in comodato gratuito al Comune di Verona. Questo accordo di comodato è scaduto nel 2021 e non è più rinnovabile; il Comune deve acquisire l’area o riconsegnare a RFI l’area “in pristino stato”, cioè smantellando la ciclabile.

In accordo con l’assessore al bilancio Michele Bertucco la mozione approvata chiede quindi che “il Comune acquisisca l’area e chiuda definitivamente questa situazione di incertezza che dura da quasi quattro anni. Il prossimo passo sarà chiudere l’accordo con RFI per l’acquisizione dell’area e regalare una volta per tutte questa infrastruttura ai quartieri e ai suoi cittadini”.