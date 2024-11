Meteo a Verona, temperature in calo e termometri sotto zero di notte

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

L’Europa orientale vede un discreto raffreddamento, la parte più occidentale della colata potrà interessare marginalmente le nostre regioni mentre sarà diretta con più intensità verso l’Italia adriatica centro meridionale.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato giornata stabile con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, unica nota da segnalare l’aumento della ventilazione da est con annesso un lieve calo delle temperature, in particolare quelle minime della notte. Più freddo in montagna e poco altro da aggiungere.

Per domenica, inizio dell‘inverno meteorologico, si comincia con una splendida giornata di sole pieno su tutti i settori. Ulteriore calo delle temperature della notte che localmente potrebbero scendere sotto lo zero, sebbene la ventilazione potrà ostacolare tale effetto. Stazionarie le temperature del giorno.

Tendenza.

Dopo una prima parte di settimana serena, stabile e relativamente fredda, le termiche tornano ad aumentare e con esse anche una lieve componente instabile. Pertanto sul finire della prossima settimana, non sono escluse deboli precipitazioni, anche se questa previsione è tutta confermare.

Nell’immagine la pressione al suolo prevista per domenica in sede europea (DWD by wetterzentrale.de)