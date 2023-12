Verona, iniziata in piazza Bra l’installazione della nuova Stella luminonsa.

E’ cominciata questa mattina, lunedì 11 dicembre (con qualche giorno di ritardo), l’installazione in piazza Bra della nuova Stella luminosa di Natale. Quella che per quest’anno andrà a sostituire la tradizionale Stella d’acciaio, dopo il disastroso crollo sui gradoni dell’Arena del gennaio scorso. L’inaugurazione è in programma per domani, martedì 12. Annunciata la presenza anche del vescovo Pompili.

Dalla forma stilizzata, la Stella luminosa è realizzata in metallo e con luci a led, di dimensioni minori rispetto alla grande Stella tradizionale. L’altezza del corpo dominante non supererà infatti gli 8 metri di altezza e i 7 di larghezza, nel suo complesso l’installazione, che è formata da altri due corpi distinti e separati tra loro larghi alti quasi 7 metri e larghi 3, occuperà una superficie di circa 150 metri quadrati.

La nuova struttura temporanea, la Stella luminosa in Bra, è di proprietà del comune di Verona, al quale è costata 170mila euro, e potrà essere riutilizzata per altri eventi in centro e nei quartieri. In attesa che già dal prossimo Natale, come “promesso” anche dal sindaco Damiano Tommasi, una volta restaurato e riparato il basamento crollato, la “vecchia” Stella torni al suo posto.