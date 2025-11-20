Nella Guida Michelin 2026 Famiglia Rana conquista le 2 Stelle

Guida Michelin, Verona pigliatutto: Famiglia Rana raggiunge le 2 Stelle e Perbellini conferma l’Olimpo.
Ruggito scaligero nella “Guida”, trainato dall’exploit del ristorante Famiglia Rana a Oppeano, che in 16 mesi è passato da una a due stelle Michelin. L’impresa culinaria, guidata dallo chef Francesco Sodano, proietta il ristorante veronese tra le eccellenze del Belpaese.
La provincia di Verona quindi, si è tinta d’oro nella presentazione della Guida Michelin 2026 di Parma, consolidando la sua posizione come capitale dell’alta cucina nel Nord Italia.
Eccellenze veronesi.
La città mantiene saldamente il suo posto nell’élite mondiale grazie alla conferma delle Tre Stelle per Casa Perbellini 12 Apostoli, il tempio gastronomico guidato dal Maestro Giancarlo Perbellini. La sua leadership rimane inattaccabile, affiancata nell’olimpo Nord Est solo da Massimiliano Alajmo (Padova) e Norbert Niederkofler (Brunico).
Gli altri ristoranti stellati di Verona e provincia.
- Il Desco (Verona) mantiene la sua Stella grazie a una proposta che unisce armonia tra tradizione e ricerca.
- Iris Ristorante (Verona), con una Stella, è riconosciuto per un’offerta gastronomica raffinata e in continua evoluzione.
- Oseleta a Cavaion Veronese, confermata con una Stella, esprime al meglio il rapporto con il territorio e un’attenta selezione degli ingredienti.
- Nin a Brenzone sul Garda, premiato con una Stella per la sua eccellente cucina che valorizza il lago e la natura circostante.
- Amistà a Corrubbio, con una Stella Michelin, si distingue per una cucina in cui tradizione e innovazione dialogano con equilibrio e creatività.
- Vecchia Malcesine, a Malcesine, ottiene una Stella, e interpreta il territorio gardesano con una cucina di grande armonia e ricercatezza.