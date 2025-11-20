Mille Miglia: Soave è tappa inedita e fulcro della prima giornata

Soave, protagonista inedita della Mille Miglia per svelare il patrimonio Fao.

Il rombo dei motori della Mille Miglia sta per incontrare la storia millenaria di Soave: per la prima volta, la “Corsa più Bella del Mondo” entrerà nel cuore del borgo scaligero. Sarà una delle tappe più suggestive dell’edizione 2026.

L’appuntamento è fissato per martedì 9 giugno 2026, quando la carovana della Freccia Rossa attraverserà Soave, incluso nel percorso della prima frazione (Brescia-Padova) della 44esima rievocazione storica.

Percorso.

Il passaggio inedito, frutto della stretta collaborazione tra Automobile Club Verona, Automobile Club di Brescia e il Comune di Soave, valorizza un’ulteriore eccellenza culturale e paesaggistica della provincia veronese.

Le vetture storiche, precedute dai tributi di Supercars e Ferrari a partire dalle 15, entreranno a Soave intorno alle ore 16. Il percorso sarà completamente immersivo: da Porta Verona, le auto sfileranno lungo Corso Vittorio Emanuele, attraverseranno la zona municipale passando davanti al Comune e al Palazzo di Giustizia, per poi uscire da Porta Vicenza.

Il momento clou sarà il Controllo a Timbro, allestito in Borgo Covergnino, che darà al pubblico la possibilità di ammirare da vicino i gioielli dell’automobilismo storico prima che si dirigano verso Padova. Il passaggio della 1000 Miglia si inserisce in un periodo di grande vitalità motoristica per Soave, che nel 2025 ha già ospitato eventi di rilievo come il Rally Due Valli Historic.