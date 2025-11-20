Alla chiesa di Santa Maria Annunziata la messa solenne per i Carabinieri, celebrata dal vescovo Pompili.

L’Arma dei Carabinieri della provincia di Verona celebra la sua patrona, la “Virgo Fidelis”, alla chiesa di Santa Maria Annunziata di Castel d’Azzano. La cerimonia solenne si terrà domani, venerdì 21 novembre alle ore 11. La celebrazione, organizzata dal Comando Provinciale di Verona, non sarà solo un omaggio alla patrona, ma anche un momento per rievocare due ricorrenze fondamentali per l’Arma.

L’Eroismo di Culqualber.

Durante la cerimonia sarà rievocato l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, uno degli episodi più cruenti della Seconda Guerra Mondiale in Africa Orientale. In quel fatto d’armi, un intero battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber. Per l’eroismo dimostrato in battaglia, alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu conferita, alla memoria, la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare , dopo quella ottenuta durante la Prima Guerra Mondiale.

La giornata dell’orfano.

Dal 1996, la ricorrenza del 21 novembre vede anche la “Giornata dell’Orfano”. Questo momento commemora l’attività dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, che fornisce sostegno economico e morale ai figli dei caduti.

Il rito religioso sarà celebrato dal Vescovo di Verona, Domenico Pompili. Saranno presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Verona, Col. Claudio Papagno, una folta rappresentanza dell’Arma della provincia, autorità civili e militari.