Guida Michelin 2026, ecco quali sono i ristoranti stellati di Verona e provincia.
Confermate le Tre Stelle di Casa Perbellini 12 Apostoli, Famiglia Rana a Oppeano conquista le Due Stelle: la Guida Michelin 2026 premia la scena gastronomica di Verona e provincia con riconoscimenti di altissimo livello, confermando il territorio tra le capitali italiane della cucina d’autore. Il ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona conferma il massimo riconoscimento delle Tre Stelle, mentre Famiglia Rana a Oppeano ottiene le sue prime Due Stelle.
Casa Perbellini 12 Apostoli con Tre Stelle.
Casa Perbellini 12 Apostoli brilla con Tre Stelle Michelin. Lo chef Giancarlo Perbellini porta così la città all’eccellenza internazionale, riconosciuta per la creatività, la tecnica e la capacità di emozionare in ogni piatto.
Famiglia Rana: Oppeano a Due Stelle.
Grandissima novità per la provincia: Famiglia Rana a Oppeano sale a Due Stelle, premiata per una cucina di territorio modernissima e il servizio impeccabile. Il locale diventa così riferimento assoluto per la cucina contemporanea veronese in provincia.
Gli altri ristoranti stellati di Verona e provincia.
- Il Desco (Verona) mantiene la sua Stella grazie a una proposta che unisce armonia tra tradizione e ricerca.
- Iris Ristorante (Verona), con una Stella, è riconosciuto per un’offerta gastronomica raffinata e in continua evoluzione.
- Oseleta a Cavaion Veronese, confermata con una Stella, esprime al meglio il rapporto con il territorio e un’attenta selezione degli ingredienti.
- Nin a Brenzone sul Garda, premiato con una Stella per la sua eccellente cucina che valorizza il lago e la natura circostante.
- Amistà a Corrubbio, con una Stella Michelin, si distingue per una cucina in cui tradizione e innovazione dialogano con equilibrio e creatività.
- Vecchia Malcesine, a Malcesine, ottiene una Stella, e interpreta il territorio gardesano con una cucina di grande armonia e ricercatezza.
Tabella riassuntiva Stelle Michelin 2026 a Verona.
|Ristorante
|Località
|Stelle Michelin 2026
|Casa Perbellini 12 Apostoli
|Verona
|★★★
|Famiglia Rana
|Oppeano
|★★
|Il Desco
|Verona
|★
|Iris Ristorante
|Verona
|★
|Oseleta
|Cavaion Veronese
|★
|Nin
|Brenzone sul Garda
|★
|Amistà
|Corrubbio
|★
|Vecchia Malcesine
|Malcesine
|★