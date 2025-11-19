Inaugurata a Negrar la nuova area giochi ispirata a Gardaland per i piccoli pazienti dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

Da oggi i bambini ricoverati all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar possono contare su una nuova area giochi completamente rinnovata e ispirata al mondo incantato di Gardaland. Lo spazio è stato realizzato da Merlin’s Magic Wand, l’organizzazione benefica internazionale di Merlin Entertainments, con il supporto di un gruppo di volontari del parco divertimenti veronese.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina, mercoledì 19, alla presenza della direzione dell’ospedale e dei rappresentanti di Gardaland e Merlin’s Magic Wand. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario del Resort, che ha scelto di dedicare un gesto concreto al territorio trasformando la pediatria in un ambiente accogliente, colorato e ricco di elementi fiabeschi: dalle pareti animate da personaggi e scenari ispirati al Parco, alla grande figura tridimensionale di Prezzemolo, fino allo stravagante lampione in vetroresina.

La stanza “magica”.

La stanza offre giochi, libri, una TV con i cartoni di Prezzemolo e un tavolo interattivo pensati per regalare momenti di leggerezza ai piccoli pazienti. Non manca un’area dedicata all’allattamento, tematizzata Gardaland SEA LIFE Aquarium, per offrire alle mamme un ambiente confortevole e riservato.

“Restituire qualcosa alla comunità locale è il modo migliore per celebrare i 50 anni di Gardaland”, ha dichiarato Alessandra Zanoni, direttore operativo del Resort. Soddisfazione condivisa anche dall’ospedale: “La cura passa anche dalla bellezza degli ambienti. Qui abbiamo aggiunto un pizzico di magia”, ha commentato il direttore generale, Claudio Cracco.

Il nuovo spazio sarà utilizzato ogni anno da circa 1.500 piccoli ricoverati e dai 5.000 bambini che accedono al Pronto Soccorso Pediatrico. Per Merlin’s Magic Wand si tratta del 57° “Magic Space” realizzato nel mondo, parte di un impegno più ampio che comprende anche giornate speciali nei parchi e attività itineranti negli ospedali.

La mattinata si è conclusa con una visita a sorpresa di Prezzemolo, che ha portato un sorriso – e un piccolo dono – ai bambini presenti.