A novembre mese della gentilezza al Gardaland Sea Life Aquarium: tanti gli eventi e gli appuntamenti in programma.

Gardaland Sea Life Aquarium dedica tutto il mese di novembre alla gentilezza, con attività speciali pensate per sensibilizzare i visitatori sul rispetto del mondo marino. Ogni domenica (16, 23 e 30 novembre) alle ore 11:00, presso la Vista Oceanica, gli esperti dell’Acquario guideranno talk dedicati agli squali per raccontare il loro ruolo negli ecosistemi e sfatare miti che li vedono come specie pericolose. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Acquario come ambasciatore del progetto europeo LIFE European Sharks.

Per tutto il mese, il percorso si arricchisce anche di una spettacolare barriera corallina realizzata con oltre 15.000 mattoncini LEGO® dagli artisti MIKIMARYBRICK: un diorama colorato che unisce creatività e sensibilizzazione ambientale.

Aperto ogni sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00, l’Acquario offre oltre 40 vasche, giochi interattivi, l’Oceano Interattivo dove i disegni dei bambini prendono vita e l’area “Gli illusionisti del mare”, dedicata alle specie maestre del mimetismo. I biglietti sono disponibili a partire da 10,50 euro sul sito ufficiale di Gardaland SEA LIFE Aquarium.