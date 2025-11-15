La polizia locale di Verona ha rilevato tre incidenti in nove ore in città, dalla mezzanotte alla tarda mattinata di sabato 15.

La polizia locale di Verona ha rilevato tre incidenti stradali in 9 ore, tra la mezzanotte e la tarda mattinata di oggi, 15 novembre. Il bilancio parla di diversi feriti, nessuno dei quali in condizioni preoccupanti.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 3 della notte tra venerdì e sabato in via Sottomonte, dove una Bmw con a bordo tre giovani si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. I ragazzi sono stati accompagnati al Polo Confortini per gli opportuni controlli medici, ma le loro condizioni non destano particolare allarme.

Un secondo sinistro si è verificato intorno alle 7 all’incrocio tra via dell’Esperanto e via Copernico, coinvolgendo un Opel Vivaro e un Fiat Doblò. Anche in questo caso si registrano feriti lievi. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio degli agenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Infine, intorno alle 9, un incidente a Borgo Trento ha visto coinvolte una Kia Sorento e una moto Honda. Le due persone a bordo della moto sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Borgo Trento per le cure necessarie. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non sono gravi.

Da inizio anno la polizia locale di Verona ha rilevato in città 1.444 incidenti. Il bilancio complessivo è di due vittime, entrambe pedoni: due donne investite in diverse zone di Verona.