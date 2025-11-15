Domenica 21 dicembre il Teatro Smeraldo di Valeggio accoglierà uno degli spettacoli più amati della tradizione: Lo Schiaccianoci.

Domenica 21 dicembre il Teatro Smeraldo di Valeggio accoglierà la magia del Natale con uno degli spettacoli più amati della tradizione classica: Lo Schiaccianoci. A portarlo in scena sarà il prestigioso Balletto di Verona, che interpreterà il celebre balletto in due atti sulle immortali musiche di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann.

Considerato uno dei capolavori assoluti della danza, Lo Schiaccianoci è un viaggio nel sogno e nell’immaginazione, capace di incantare spettatori di ogni età. Tra coreografie eleganti, costumi scintillanti e atmosfere natalizie, il pubblico potrà rivivere la fiaba di Clara e del suo principe in un pomeriggio di pura emozione e bellezza.

I biglietti sono già disponibili: intero 22 euro, ridotto 15 euro per i ragazzi fino a 18 anni. Le prevendite si possono acquistare presso l’ufficio IAT Pro Loco Valeggio (piazza Carlo Alberto 44), presso la sede di Verona Box Office (via Pallone 16) oppure online sul sito ufficiale del circuito.