Domenica a Verona si gira in bicicletta: c’è il Bike Pride

Bike Pride a Verona: 10 chilometri in bicicletta per la Settimana Europea della Mobilità.

Verona va in bicicletta con il Bike Pride 2025, la colorata pedalata collettiva che domenica 14 settembre attraverserà le strade cittadine. Dopo il debutto dello scorso anno, l’evento torna con un doppio obiettivo: celebrare la bicicletta come mezzo di libertà e aprire ufficialmente la Settimana Europea della Mobilità in città.

Organizzato da Fiab Verona e Cocai con il patrocinio del Comune, il Bike Pride vuole essere un momento di festa ma anche di impegno civile. Sullo sfondo ci sono i lavori per la filovia e le nuove piste ciclabili già avviate o in arrivo, che promettono di cambiare il volto della mobilità cittadina. La manifestazione sarà quindi l’occasione per chiedere, con un sorriso e in modo partecipato, una città più vivibile e sicura per tutti, a partire dagli utenti più vulnerabili della strada.

Come funziona il Bike Pride.

Il ritrovo è fissato dalle 14.30 al parco della Provianda di Santa Marta (ingresso da via Madonnina 12, vicino a Porta Vescovo). La partenza è prevista per le 15.30, con un percorso di circa 10 chilometri adatto a tutti. L’arrivo, intorno alle 17, sarà di nuovo al parco, dove ci sarà un ristoro e un bicipark custodito fino alle 21.

Chi vorrà potrà poi proseguire la giornata alla vicina Festambiente di Legambiente, al Bastione di Santa Toscana, dove alle 17.30 si terrà l’incontro “Verona si confronta” dedicato alla mobilità sostenibile e alle esperienze di altre città italiane.