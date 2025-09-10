Verona, Festambiente: tre giorni dedicati a “La città del futuro”

“La città del futuro” è il tema di Festambiente per rivalutazione la sostenibilità a Verona.

Dal 12 al 14 settembre i Giardini di Santa Toscana, incastonati tra le mura Unesco, diventeranno il cuore pulsante di Festambiente Verona 2025. Si tratta della rassegna promossa da Legambiente che porta in città dibattiti, musica, laboratori e momenti di confronto aperti a tutte le età.

Quella in arrivo è la seconda edizione con il nome di Festambiente, ma il percorso ha radici più lontane: nelle prime due edizioni la manifestazione era nota come EcoFestival. L’obiettivo resta lo stesso: creare uno spazio di riflessione e partecipazione su temi ambientali, sociali e culturali, con un approccio trasversale che combina intrattenimento e approfondimento.

Il filo conduttore del 2025 è “La città del futuro”, un tema che abbraccia la sostenibilità urbana, le trasformazioni sociali e le nuove forme di convivenza. Talk, spettacoli e workshop saranno gli strumenti attraverso i quali immaginare insieme un modello di città più inclusivo e rispettoso dell’ambiente.

Gli appuntamenti in programma

12 settembre : apertura del festival con stand, attività divulgative e prime iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli.

: apertura del festival con stand, attività divulgative e prime iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli. 13 settembre : ore 16.00 – La città del futuro per gli animali: un confronto sulle sfide dell’urbanistica sostenibile dal punto di vista del benessere animale . Ore 17.30 – Dal singolo alla comunità: cittadini attivi per la città del futuro: esperienze e testimonianze dal territorio.

: ore 16.00 – La città del futuro per gli animali: un confronto sulle sfide dell’urbanistica sostenibile dal . Ore 17.30 – Dal singolo alla comunità: cittadini attivi per la città del futuro: dal territorio. 14 settembre: chiusura del festival in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità. Dalle 14.30 prende il via il Bike Pride, la pedalata collettiva aperta a tutti con partenza dal Parco della Provianda. Dopo il percorso cittadino e il rientro previsto alle 18, i partecipanti potranno concludere la giornata ai Giardini di Santa Toscana, dove si terrà un talk dedicato alla mobilità sostenibile e al confronto tra diverse esperienze urbane.

Festambiente Verona aderisce agli standard Ecoevents, impegnandosi a ridurre al minimo l’impatto ambientale attraverso pratiche di gestione sostenibile e una particolare attenzione ai materiali e ai consumi.