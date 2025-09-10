Soave, alla primaria 90 mila euro per venti nuovi bagni

Novità a Soave: 90 mila euro per modernizzare i bagni delle scuole elementari.

Primo giorno di scuola con una sorpresa per i bambini delle scuole elementari di Soave: la novità è che sono ora venti i bagni completamente ristrutturati in un anno e mezzo. “Questo dopo la rigenerazione del parco giochi e il rifacimento del tetto negli scorsi anni”, spiega il sindaco Matteo Pressi.

I lavori, appena conclusi, hanno interessato dieci nuovi locali dopo i dieci già rinnovati nel 2024. Con un investimento di 90 mila euro, l’amministrazione comunale ha sostituito sanitari e rivestimenti ormai obsoleti, intervenendo anche sull’impiantistica: in pensione il vecchio sistema fognario, che risaliva a oltre sessant’anni fa.

Il sindaco Matteo Pressi rivendica la linea adottata in questi anni: “Abbiamo scelto di programmare interventi costanti, evitando così il degrado degli edifici scolastici e i costi imprevisti che derivano dalla trascuratezza. Le scuole devono restare luoghi sicuri e funzionali, all’altezza dei bisogni dei bambini e delle famiglie”.