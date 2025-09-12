Il padre denuncia la scomparsa della figlia, una giovane donna, a Bovolone: ritrovata nella notte sana e salva dai carabinieri.

Momenti di apprensione a Bovolone nella giornata di giovedì 11 settembre, quando un padre ha denunciato la scomparsa della figlia, una giovane donna che si era allontanata da casa senza lasciare alcuna traccia.

Le ricerche sono scattate immediatamente grazie all’intervento dei carabinieri di Bovolone, che hanno setacciato la zona per ore. Solo nella notte, intorno alle 2.30 del 12 settembre, una pattuglia impegnata in un controllo alla circolazione stradale ha individuato la ragazza.

La giovane, trovata in buone condizioni di salute, è stata subito riaccompagnata presso l’abitazione e riaffidata ai familiari, con la revoca ufficiale delle ricerche. Secondo quanto riferito, non si tratta del primo allontanamento: episodi simili si erano già verificati in passato, destando sempre forte preoccupazione.