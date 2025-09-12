Vinci 30mila euro al !0eLotto in provincia di Verona, a Cerea.
Il 10eLotto premia la provincia di Verona, e in particolare Cerea: come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 11 settembre, in Veneto sono stati vinti 50.600 euro complessivi. In via San Vito, a Cerea, colpo da 30mila euro, grazie a un 8 Oro.
Vincita totale da 20.600 euro invece in viale Giuseppe Garibaldi a Venezia-Mestre, distribuita in due premi: il primo da 12.600 euro con un 1 Oro, il secondo da 8mila euro con un 2 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro dall’inizio del 2025.