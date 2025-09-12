Dalla sera di oggi, 12 settembre, via alla disinfestazione contro la chikungunya nei quartieri di Santa Lucia e Borgo Milano a Verona.

Al via da questa sera, venerdì 12 settembre, dalle ore 20, una nuova attività di disinfestazione nelle aree di Santa Lucia e Borgo Milano a Verona: l’intervento si rende necessario, su richiesta giunta oggi dall’Azienda Ulss 9 Scaligera, al verificarsi di due nuovi casi di chikungunya.

Il sindaco di Verona ha pertanto emesso l’ordinanza necessaria per agevolare le attività di disinfestazione, che si svolgeranno, a partire dalle ore 20 fino al completamento delle operazioni, nelle serate di oggi venerdì 12 settembre, e a seguire, sabato 13 e domenica 14 settembre. Sospesa anche la sagra del Chievo.

Nelle zone di trattamento le attività all’esterno sono sospese per tutta la durata delle operazioni .

I trattamenti larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali presenti in area privata saranno effettuati invece a partire dalle ore 8 del 15 settembre, fino al completamento delle operazioni. La cittadinanza è invitata a collaborare con gli operatori.

Le aree di intervento.

L’area di intervento, individuata dall’Ulss 9 Scaligera, include le seguenti vie in tutto o in parte, identificate in un raggio di azione di 300 metri.

Santa Lucia.

Nel quartiere di Santa Lucia, le vie: via Mons. Lorenzo Bellomi, via Albere, via Brigata Casale, via Castelfidardo, via Cavalchina, via Sommacampagna, via Brigata Acqui, via Cacciatori delle Alpi, via Brigata Cuneo, via Ghetto, via Brigata Guardie, via Alessandro Lamarmora, via Generale Passalacqua, via Brigata Composta, via Don Enrico Girardi, via Mantovana, via S. Elisabetta, via Salasco, via Generale Bava, via VI Maggio, via Generale Franzini, via Agostino Guerrieri e via Colombara.

Borgo Milano.

Nel quartiere di Borgo Milano, le vie: via Giovanni Lucchini, via Perloso, via Lorenzo Fava, piazza Chievo, il ponte diga di Chievo, via F. De Girolamo, via Luigi Galvani, via Puglie, via Franco Cappa, via Fabio Maritati, via Davide Caprioli, via Aeroporto Angelo Berardi, via Giordano Chierighini, via Monte e via Tullio Covre.

Il comune di Verona invita quindi la cittadinanza “a prestare la massima attenzione alle raccomandazioni sui corretti comportamenti da tenere durante e dopo gli interventi e sulla protezione e trattamento delle aree private”.