Sorpresa a rubare negli spogliatoi degli impianti sportivi di Villafranca, prende a calci il derubato: arrestata 29enne.

Agli impianti sportivi comunali di Villafranca una 29enne è stata sorpresa mentre trafugava effetti personali dagli spogliatoi quali portafogli, telefoni cellulari e persino medicinali. La situazione è degenerata rapidamente: alla richiesta di restituzione del proprio telefono da parte di un allenatore, la donna ha reagito con violenza, colpendolo con calci e pugni.

Fortunatamente, alcuni presenti hanno allertato i carabinieri e una pattuglia della Stazione di Vigasio impegnata in servizio di controllo del territorio è riuscita a bloccarla anche con l’aiuto di un collega fuori servizio che si trovava nei paraggi, dichiarandola in arresto per rapina impropria. L’arrestata, già nota alle forze dell’ordine, è stata condotta in caserma e trattenuta in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato il processo al mese di ottobre.